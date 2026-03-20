Pioppo malato Bimbi a lezione di biodiversità

Un pioppo malato destinato all’abbattimento è stato trasformato in un’area didattica all’interno del Parco Perlini. I bambini stanno partecipando a lezioni di biodiversità, utilizzando l’albero come esempio pratico. L’intervento ha permesso di riproporre lo spazio verde in modo educativo, coinvolgendo i più giovani in attività di conoscenza della natura e delle specie che la abitano.

Da albero ammalato destinato all’abbattimento a nuova area didattica all’interno del Parco Perlini. È il progetto " Custodi della natura " che ha avuto come protagonisti il grande pioppo bianco che si trova all’interno del parco vicino alla scuola primaria don Milani, gli alunni delle classi quinte e un gruppo di agronomi e giardinieri. "Il Parco Perlini è uno dei più amati e frequentati del paese e quel pioppo era uno degli alberi più vecchi ma era in una condizione critica a causa dell’aggressione da parte di alcuni funghi - dichiara l’assessore Luca Colombo - così abbiamo deciso di dare al pioppo una seconda opportunità. Il fine vita di questo gigante è stato trasformato in un progetto di rigenerazione ambientale e la fase di abbattimento in una vera e propria lezione di biodiversità ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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