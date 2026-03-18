Vasca volano | a lezione di biodiversità

Una nuova aula didattica sta nascendo alla Vasca volano, un luogo dedicato alla biodiversità. La struttura, realizzata da BrianzAcque, sarà a impatto zero e si propone di offrire uno spazio per l’educazione ambientale. La realizzazione si inserisce in un progetto che punta a sensibilizzare sulla tutela della natura e sulla preservazione delle risorse locali. La costruzione è in corso nelle ultime settimane.

A lezione di biodiversità nella futura aula didattica alla Vasca volano. Sarà a impatto zero, costruisce BrianzAcque. Dopo l’orto comunitario affidato al centro giovani Sulé e il bosco di Matteo, nell’oasi nata sulle ceneri di un degrado durato decenni apre lo spazio divulgativo. Servirà a ospitare i visitatori e intrattenerli sulle rarità che popolano la riserva, ma anche a combattere la crisi climatica discutendo di tutela ambientale. L’edifico sarà realizzato con materiali ecosostenibili e aprirà le porte alle scuole. Qui, i volontari che gestiscono l’Eden al confine con Carugate potranno organizzare attività e incontri per far conoscere da vicino il prezioso spazio naturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vasca volano: a lezione di biodiversità Articoli correlati Leggi anche: Dal degrado alla rinascita, la Vasca volano apre le porte Leggi anche: Che differenza c’è tra una lezione frontale e una lezione significativa? La memoria non è un quaderno su cui scrivere