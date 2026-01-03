Torna la neve nelle Marche ecco dove Epifania con freddo e pioggia | le previsioni meteo

A gennaio, la neve torna nelle Marche, interessando alcune zone del territorio. Le previsioni meteo prevedono freddo e pioggia durante l’Epifania, con condizioni variabili sul territorio regionale. Ecco le principali località interessate e le indicazioni sul fronte climatico per i prossimi giorni.

Ancona, 3 gennaio 2026 – Il nuovo anno nelle Marche parte con il freno a mano tirato sul fronte meteo. Dopo una fine dicembre segnata da parentesi miti e soleggiate, il primo vero weekend del 2026 riporta la regione dentro un quadro decisamente più invernale, fatto di cieli chiusi, piogge diffuse e temperature in calo. Non sarà un fine settimana “bello” dal punto di vista atmosferico, ma dietro il maltempo si intravede una notizia che interessa soprattutto l’entroterra e la montagna: la possibilità concreta che torni la neve in quota, riaccendendo le speranze per la stagione sciistica. Quale sarà l’evoluzione meteo in regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

