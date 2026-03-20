Ex Inter Pinamonti | All’Inter ho mangiato tanta merda

Andrea Pinamonti, ex giocatore dell’Inter, ha commentato in modo diretto la sua esperienza nel club, affermando: “All’Inter ho mangiato tanta merda”. Il suo percorso con la squadra è stato caratterizzato da momenti di attesa e sacrifici silenziosi, caratteristiche tipiche di un giovane talento in una grande società. La sua dichiarazione riflette le difficoltà vissute durante il periodo in nerazzurro.

Pinamonti. Il percorso di un giovane talento in una grande squadra è spesso lastricato di pazienza e sacrifici silenziosi, una realtà che Andrea Pinamonti conosce fin troppo bene. Intervistato da Tuttosport, l’attuale centravanti del Sassuolo è tornato a riflettere sulla sua esperienza all’ Inter, in particolare sull’anno trionfale della gestione di Antonio Conte che portò alla conquista dello Scudetto. Per un attaccante affamato di spazio, vivere la domenica ai margini non è mai semplice: “ Quando arriva la domenica e non giochi, rosichi “, ha ammesso con schiettezza Pinamonti, sottolineando però la consapevolezza del valore dei compagni che gli sbarravano la strada. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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