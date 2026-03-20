Ex Inter Pinamonti | All’Inter ho mangiato tanta me**a

Andrea Pinamonti, ex giocatore dell’Inter, ha commentato il suo periodo in nerazzurro affermando di aver vissuto momenti difficili e di aver subito delusioni durante la sua permanenza nel club. La sua esperienza si è conclusa con un addio, e ora il calciatore si trova a riflettere su quel periodo della sua carriera.

Pinamonti. Il percorso di un giovane talento in una grande squadra è spesso lastricato di pazienza e sacrifici silenziosi, una realtà che Andrea Pinamonti conosce fin troppo bene. Intervistato da Tuttosport, l’attuale centravanti del Sassuolo è tornato a riflettere sulla sua esperienza all’ Inter, in particolare sull’anno trionfale della gestione di Antonio Conte che portò alla conquista dello Scudetto. Per un attaccante affamato di spazio, vivere la domenica ai margini non è mai semplice: “ Quando arriva la domenica e non giochi, rosichi “, ha ammesso con schiettezza Pinamonti, sottolineando però la consapevolezza del valore dei compagni che gli sbarravano la strada. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Ex Inter, Pinamonti: “All’Inter ho mangiato tanta merda”

LIVE Alle 18 Sassuolo-Inter: Esposito sfida Pinamonti, Bisseck e Zielinski dal 1'(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.

Contenuti utili per approfondire Ex Inter Pinamonti All'Inter ho...

Argomenti discussi: Perché Pinamonti non gioca titolare Lazio-Sassuolo: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? Il motivo dell'assenza.

Pinamonti rivela: All’Inter ho dovuto mangiare tanta merda! Volevo andarmene ma Conte mi disse…Andrea Pinamonti, ex centravanti dell'Inter oggi al Sassuolo, ha raccontato così l'anno con Antonio Conte che ha portato allo scudetto ... fcinter1908.it

Pinamonti: Bastoni ha sbagliato, ma troppe esagerazioni. Siamo uomini prima che calciatoriNella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ad Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo, è stato chiesto anche un parere su quello che è. tuttomercatoweb.com