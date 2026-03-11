Tommaso Cerno e gli insulti dopo aver cantato Per sempre sì su Rai2 le accuse sul referendum | Io e Diaco attaccati perché gay di destra – Il video

Tommaso Cerno ha denunciato di aver ricevuto un’ondata di commenti omofobi, dopo la sua apparizione ieri a “Bellamà”, il programma di Pierluigi Diaco su Rai2. Durante la sua striscia quotidiana “2 di picche”, partita sotto il fuoco di fila delle opposizioni del sindacato Usigrai per i bassi ascolti e i costi considerati elevati (Cerno riceverebbe 11mila euro per i cinque minuti di puntata), il direttore del Giornale è passato al contrattacco: «Non sento tutti questi grandi attivisti dei diritti con le bandiere arcobaleno difendere due omosessuali, Diaco e Cerno, attaccati perché cantano una canzone». Secondo Cerno, il problema non è la canzone ma il fatto che «gli omosessuali di destra non possono esistere» nel dibattito pubblico italiano. 🔗 Leggi su Open.online

Tommaso Cerno arriva su Rai2 con 2 di Picche ignorando le polemiche: “Rispetto per i colleghi del Tg2”Tommaso Cerno sbarca su Rai2 con 2 di picche, striscia informativa post telegiornale che vede la luce nonostante le polemiche sollevate dalla...

Tommaso Cerno, Cdr in stato di agitazione per la collocazione del giornalista su Rai2La decisione di collocare Tommaso Cerno su Rai 2 prima del tg delle 13 ha fatto sì che il Cdr si mettesse in stato di agitazione Nella giornata di...

