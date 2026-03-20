Picchiati e lasciati nudi in cella un detenuto del carcere di Opera | Non potevamo neanche pulirci dal sangue
Due detenuti del carcere di Opera sono stati picchiati e lasciati senza vestiti in una cella, con uno di loro che ha riferito di non aver potuto neanche pulirsi dal sangue. Le presunte violenze sono avvenute alla Vigilia di Natale, con i detenuti che raccontano di essere stati umiliati e abbandonati al freddo senza abbigliamento. La vicenda ha suscitato clamore in seguito alle testimonianze.
Presunte violenze nel carcere di Opera alla Vigilia di Natale: detenuti picchiati, umiliati e lasciati "nudi al freddo". Sintomo, secondo le denunce visionate da Fanpage.it, di abusi sistemici e gravi violazioni dei diritti umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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