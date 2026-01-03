Sesso orale in carcere | compagna del detenuto denuncia ex per minacce | Se vai ancora ai colloqui ti ammazzo

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda che coinvolge il carcere di Civitavecchia riporta alla luce tensioni tra le persone vicine ai detenuti. La compagna di un detenuto ha denunciato l’ex partner per averla minacciata di morte e insultata, in un contesto legato a incontri e relazioni all’interno della struttura penitenziaria. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche personali che si sviluppano anche in ambienti ristretti come le carceri.

Dopo il caso del sesso orale nel carcere di Civitavecchia la ex del detenuto avrebbe offeso e minacciato di morte la sua attuale compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Sesso orale nella sala colloqui del carcere, "denunciata compagna di un detenuto"

Leggi anche: Agente fa sesso col detenuto nella sala preghiera del carcere in Uk, condannata: “Insieme per 4 minuti”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

sesso orale carcere compagnaSesso orale in carcere: compagna del detenuto denuncia ex per minacce: “Se vai ancora ai colloqui ti ammazzo” - Dopo il caso del sesso orale nel carcere di Civitavecchia la ex del detenuto avrebbe offeso e minacciato di morte la sua attuale compagna ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.