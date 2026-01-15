Omicidio Nada Cella Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere e Soracco a 2 | Giustizia è fatta

La Corte d’Assise di Genova ha condannato Annalucia Cecere a 24 anni e Soracco a 2 anni di reclusione per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. La sentenza di primo grado conclude un percorso giudiziario iniziato molti anni fa, portando a una definizione delle responsabilità nel caso. La decisione rappresenta un passaggio importante nel processo di giustizia per la vittima e le parti coinvolte.

