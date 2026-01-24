Cerno ossessionato dagli islamici L' attacco choc del pro-Hamas Piccardo che festeggia il 7 ottobre

Il 7 ottobre, Davide Piccardo, direttore di “La Luce” e noto sostenitore pro-Hamas, ha rivolto dure parole contro Tommaso Cerno, giornalista e direttore. L’episodio segna un nuovo episodio di tensione tra le parti, con Piccardo che ha espresso opinioni contro Cerno e le sue inchieste. In un contesto di crescente confronto, questa vicenda evidenzia le differenze di visione e le sfide del dibattito pubblico.

Il direttore Tommaso Cerno è finito nel mirino del noto islamista Davide Piccardo, direttore del sito “La Luce”, che non ha mai risparmiato attacchi contro Cerno e contro le nostre inchieste. Lo ha fatto dedicandogli un video, oltre alle pregresse e innumerevoli attenzioni che ha già mostrato nei suoi confronti, in cui lo insulta ritenendo che il suo sia giornalismo con “stile da quinta elementare” e che sia solo ossessionato dalla “ricerca di attenzioni” da parte della comunità islamica, oltre ad un’altra serie di improperi. Ma se c’è una cosa che Cerno non ha certo sono le ossessioni, se non la passione per le notizie che ha sempre pubblicato, con coraggio e determinazione, senza arretrare di un solo centimetro e trasmettendo ciò a tutti i suoi giornalisti: e in questo caso quello che dà fastidio a Piccardo e company è che quella che secondo l’accusa è la cupola di Hamas in Italia, quindi Hannoun e soci, sia in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

