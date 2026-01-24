Il 7 ottobre, Davide Piccardo, direttore di “La Luce” e noto sostenitore pro-Hamas, ha rivolto critiche a Tommaso Cerno, giornalista e direttore. Piccardo, noto per le sue posizioni e attacchi rivolti contro Cerno e le nostre inchieste, ha espresso il suo punto di vista in un contesto che ha suscitato attenzione e discussione. Questa vicenda evidenzia le divisioni e le tensioni nel panorama mediatico e politico attuale.

Il direttore Tommaso Cerno è finito nel mirino del noto islamista Davide Piccardo, direttore del sito “La Luce”, che non ha mai risparmiato attacchi contro Cerno e contro le nostre inchieste. Lo ha fatto dedicandogli un video, oltre alle pregresse e innumerevoli attenzioni che ha già mostrato nei suoi confronti, in cui lo insulta ritenendo che il suo sia giornalismo con “stile da quinta elementare” e che sia solo ossessionato dalla “ricerca di attenzioni” da parte della comunità islamica, oltre ad un’altra serie di improperi. Ma se c’è una cosa che Cerno non ha certo sono le ossessioni, se non la passione per le notizie che ha sempre pubblicato, con coraggio e determinazione, senza arretrare di un solo centimetro e trasmettendo ciò a tutti i suoi giornalisti: e in questo caso quello che dà fastidio a Piccardo e company è che quella che secondo l’accusa è la cupola di Hamas in Italia, quindi Hannoun e soci, sia in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Cerno ossessionato dagli islamici". L'attacco del pro-Hamas Piccardo che festeggia il 7 ottobre

Leggi anche: Israele, licenziati 3 generali “capri espiatori” dell’Idf Haliva, Basyuk e Finkelman, Zamir: “Non hanno fermato attacco di Hamas del 7 ottobre”

Utenti italiani denunciano campagne occulte pro-Israele in app gratis: "Apparsi video che dicevano 'manifestazioni pro-Pal erano pro-Hamas'"Numerosi utenti italiani segnalano campagne occulte e invasive su app gratuite, con messaggi politici pro-Israele e pro-Hamas.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cerno ossessionato dagli islamici. L'attacco del pro-Hamas Piccardo che festeggia il 7 ottobreIl noto islamista che ha attaccato il direttore del Giornale è un sostenitore di Hannoun, dei terroristi palestinesi, dei Fratelli musulmani e di predicatori radicali che incitano all'odio contro gli ... ilgiornale.it