Guido Crosetto ha presentato una querela contro Corrado Formigli, responsabile della trasmissione Piazzapulita. Crosetto ha affermato di aver incaricato un avvocato di procedere contro quanto trasmesso nella puntata di ieri sera, precisando di essere andato a Dubai con la famiglia, come già dichiarato in Parlamento, e di non aver avuto incontri di lavoro con la persona coinvolta.

"Questa mattina ho dato incarico di denunciare la trasmissione di ieri sera. Che sono andato a Dubai con la mia famiglia l'ho detto anche in Parlamento, ho preso qualche giorno di vacanza, non ho avuto alcun incontro di lavoro con la persona che hanno detto loro. Dicono che l'avrei incontrata all'aeroporto mentre partivo. Io ero con undici persone, cinque bambini, mia moglie e le sue amiche, le tate, la polizia di Dubai, l'accompagnatrice dell'Emirates, quindi mi muovevo con questo piccolo gruppo di 15 persone, tutte pronte a testimoniarlo. Non ho fatto nessun incontro con nessuno''. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Omnibus su La7, riferendosi al servizio di ieri sera a Piazzapulita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Piazzapulita, Guido Crosetto querela Corrado Formigli: "Su di me solo falsità"

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Argomenti discussi: Crosetto: A Dubai nessun incontro di lavoro, su di me falsità. Querelo PiazzaPulita.

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