Il ministro della Difesa ha presentato una querela contro Corrado Formigli e la trasmissione Piazza Pulita. Secondo quanto dichiarato, nel corso di un servizio andato in onda, sarebbero state diffuse false affermazioni riguardo a un incontro di lavoro tenuto a Dubai, che Crosetto nega di aver mai avuto. La vicenda riguarda dunque presunte dichiarazioni non veritiere trasmesse in televisione.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato di avere querelato Corrado Formigli e Piazza Pulita per la puntata andata in onda sieri sera su La7 nella quale l’emittente di Urbano Cairo ha affermato che Crosetto, nel giorno dell’inizio della guerra a Teheran, si trovasse a Dubai per affari. La querela del ministro. “Questa mattina ho dato incarico di denunciare la trasmissione di ieri sera- ha detto Crosetto. Che sono andato a Dubai con la mia famiglia l’ho detto anche in Parlamento, ho preso qualche giorno di vacanza, non ho avuto alcun incontro di lavoro con la persona che hanno detto loro. Dicono che l’avrei incontrata all’aeroporto mentre partivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto querela Formigli e Piazza pulita: “A Dubai nessun incontro di lavoro, dette falsità su di me “

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