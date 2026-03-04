Guido Crosetto nega le tensioni con Giorgia Meloni dopo il viaggio a Dubai falsità totale incommentabile

Guido Crosetto ha dichiarato di non avere interessi negli Emirati e ha negato qualsiasi tensione con Giorgia Meloni dopo il viaggio a Dubai. In un'intervista ha definito le voci di dissensi come

Guido Crosetto ha smentito le voci di tensioni con Giorgia Meloni a causa del viaggio a Dubai e ha negato di avere interessi economici negli Emirati. "Da tre anni non viaggio mai con la scorta quando sono con la famiglia, mai", ha affermato il ministro della Difesa in un'intervista al Corriere della Sera. Guido Crosetto e i rapporti con Giorgia Meloni Nessun affare a Dubai Conte sul viaggio a Dubai di Crosetto Calenda commenta il viaggio a Dubai di Crosetto Guido Crosetto e i rapporti con Giorgia Meloni "È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale. L'ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare", sono state le parole di Crosetto al Corriere della Sera riguardo ai suoi rapporti con la premier Giorgia Meloni.

C'è qualcosa che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a DubaiIl ministro della Difesa italiano bloccato all'estero allo scoppio di una guerra regionale di interesse mondiale: ha generato non pochi imbarazzi,...

