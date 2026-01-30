Nuova buca in piazza Kennedy a Qualiano rischio per la circolazione

Questa mattina una nuova buca si è formata in piazza Kennedy a Qualiano, proprio al centro della carreggiata. La voragine, causata dal cedimento dell’asfalto, mette in difficoltà i passanti e i veicoli che attraversano la zona. La circolazione si complica e gli automobilisti devono fare attenzione per evitare problemi o incidenti. La strada resta aperta, ma la situazione resta sotto osservazione.

Il cedimento dell'asfalto al centro della carreggiata crea disagi e rischi per la circolazione. Una nuova buca è comparsa in piazza Kennedy, a Qualiano, in un punto centrale della carreggiata interessato quotidianamente da un intenso flusso di traffico. Il cedimento dell'asfalto è ben visibile e si trova in prossimità dell'intersezione, costringendo automobilisti e motociclisti a manovre improvvise per evitarlo. La presenza della buca rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza stradale, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza e in condizioni di scarsa visibilità. Il deterioramento del manto stradale interessa un'area già soggetta a sollecitazioni continue dovute al passaggio dei veicoli.

