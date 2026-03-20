Piano Mps-Mediobanca difficile cambiarlo adesso

Durante la conferenza Morgan Stanley a Londra, l'amministratore delegato del Monte dei Paschi ha affermato che è difficile modificare il piano Mediobanca in questo momento, evitando di entrare nel merito delle questioni di governance. Lovaglio ha consegnato agli analisti alcuni messaggi senza approfondire ulteriormente i dettagli. La sua dichiarazione ha chiuso la discussione sulla possibilità di cambiare lo schema attuale.

Luigi Lovaglio dribbla il nodo della governance e blinda il piano Mediobanca: «Difficile cambiarlo». Durante la Morgan Stanley European Financials Conference di Londra, ieri l'amministratore delegato del Monte dei Paschi ha consegnato agli analisti una serie di messaggi. Incalzato sulle recenti decisioni del cda di Siena - che lo vedono in uscita dopo il successo dell'Ops su Mediobanca il banchiere ha fatto una battuta («mi aspettavo questa domanda ma non in modo così diretto») e poi ha scelto la prudenza: «C'è un processo di governance in corso che non posso commentare». Una risposta misurata ma accompagnata da un messaggio al mercato: il piano strategico resta intatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Piano Mps-Mediobanca difficile cambiarlo adesso" Articoli correlati Leggi anche: Mps, il 27 febbraio il piano con Mediobanca: massimo sviluppo sinergie Mps annuncia il piano di integrazione con Mediobanca e crolla in Borsa. Meloni: “Finito il ruolo del governo”Il nuovo piano industriale del Monte dei Paschi di Siena non convince il mercato e affonda il titolo in Borsa, trascinando con sé anche Mediobanca,... Contenuti utili per approfondire Piano Mps Mediobanca difficile... Temi più discussi: Piano Mps-Mediobanca difficile cambiarlo adesso; Mps, Lovaglio: Il piano su Mediobanca non cambia, non commento la governance; Mps, piano fusione con Mediobanca resta anche con cambi vertici Da Reuters; Mps, Lovaglio rassicura: Il piano su Mediobanca è solido e non cambia. Poi rivendica: Con me valore banca da 300 milioni a 28 miliardi. Mps-Mediobanca, Lovaglio:piano solido e robusto, pronti a generare valore per i soci(Teleborsa) - Dalla Morgan Stanley European Conference, l’amministratore delegato del Gruppo Mps, Luigi Lovaglio, ha inviato un messaggio di estrema fiducia ai mercati e agli investitori. Al centro de ... finanza.repubblica.it MPS-Mediobanca: il matrimonio alla prova dell’Extreme Fear. Titoli in picchiata a MilanoMPS e Mediobanca giù del 4% nonostante l'accordo sul concambio a 2,45. Analisi della fusione nell'era dello shock petrolifero. it.benzinga.com Mps, Lovaglio rassicura: "Il piano su Mediobanca è solido e non cambia". Poi rivendica: "Con me valore banca da 300 milioni a 28 miliardi" x.com Il piano prevede la fusione per incorporazione di Mediobanca in Mps - facebook.com facebook