Mps il 27 febbraio il piano con Mediobanca | massimo sviluppo sinergie

Il 27 febbraio Mps presenterà al mercato il piano di aggregazione con Mediobanca. La banca toscana, che attualmente possiede l’86,3% di Mediobanca, svelerà se il futuro assetto della società prevede ancora la quotazione o meno. La decisione arriverà in anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla Bce. Per ora, niente annunci ufficiali, ma l’attesa cresce tra gli operatori di mercato.

Milano, 10 feb. (askanews) – Il futuro assetto di Mediobanca, se rimarrà quotata o meno, si conoscerà solo il 27 febbraio quando Mps, in anticipo comunque rispetto alla scadenza fissata dalla Bce, presenterà al mercato i numeri del piano di aggregazione con Piazzetta Cuccia, di cui oggi detiene l’86,3%. L’attesa data della presentazione della business combination è stata comunicata ufficialmente oggi dal Monte con la diffusione dei risultati dell’esercizio 2025, chiuso con un utile netto in crescita del 17,7% a 2,75 miliardi e dividendi per 2,6 miliardi (0,86 euro per azione, in linea con quello dello scorso anno).🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Mps Mediobanca

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mps Mediobanca

Argomenti discussi: Mps-Mediobanca : nuovo piano al 27 febbraio; Per Mps profitti 2025 oltre muro 3 miliardi e cascata di dividendi. Nuovo piano il 27 febbraio; MPS chiude il 2025 in forte crescita e prepara la nuova era con Mediobanca; Mps, redditività in crescita nel 2025 con l’apporto di Mediobanca.

Mps, il 27 febbraio il piano con Mediobanca: massimo sviluppo sinergieMilano, 10 feb. (askanews) – Il futuro assetto di Mediobanca, se rimarrà quotata o meno, si conoscerà solo il 27 febbraio quando Mps, in anticipo comunque rispetto alla scadenza fissata dalla Bce, pre ... askanews.it

Mps, Mediobanca verso il delisting? Lovaglio dà appuntamento al 27 febbraioMonte dei Paschi di Siena presenterà il piano industriale della ‘business combination’ con Mediobanca il prossimo 27 febbraio. fortuneita.com

Numeri che battono le attese e una svolta strategica ormai alle porte: Monte dei Paschi archivia il 2025 con un utile in forte crescita e fissa al 27 febbraio la presentazione del piano industriale con Mediobanca https://www.canale3.tv/mps-oltre-3-miliardi-dutile- - facebook.com facebook

L'utile Mps sale a 3,04 miliardi, 2,6 miliardi di dividendi. Confermata la cedola di 0,86 euro per azione. Il consolidamento con Mediobanca rafforza la crescita: appuntamento al 27 febbraio per scoprire il nuovo piano strategico. #ANSA x.com