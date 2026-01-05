Ricerca | Casnati presidente della Divisione chimica organica società chimica italiana

Alessandro Casnati, docente di Chimica organica all’Università di Parma, è stato recentemente eletto presidente della Divisione di chimica organica della Società Chimica Italiana per il triennio 2026–2028. La sua nomina rappresenta un importante punto di riferimento nel settore, contribuendo allo sviluppo della ricerca e della collaborazione nel campo della chimica organica in Italia.

