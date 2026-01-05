Ricerca | Casnati presidente della Divisione chimica organica società chimica italiana
Alessandro Casnati, docente di Chimica organica all’Università di Parma, è stato recentemente eletto presidente della Divisione di chimica organica della Società Chimica Italiana per il triennio 2026–2028. La sua nomina rappresenta un importante punto di riferimento nel settore, contribuendo allo sviluppo della ricerca e della collaborazione nel campo della chimica organica in Italia.
Alessandro Casnati, docente di Chimica organica al Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale dell’Università di Parma, è stato eletto nei giorni scorsi presidente della Divisione di chimica organica della Società Chimica Italiana per il triennio 2026–2028. La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Un viaggio nel mondo della skincare, intervista a Maddalena D’Agostini: Divulgatrice, chimica organica e cosmetologa
Leggi anche: Tecnologie quantistiche: ricerca del dipartimento di Fisica e Chimica UniPa pubblicata su "Science Advances"
Fratello ateo, nobilmente pensoso, alla ricerca di un Dio che non so darti, attraversiamo insieme il deserto. Di deserto in deserto andiamo oltre la foresta delle fedi, liberi e nudi verso il Nudo Essere e là dove la parola muore abbia fine il nostro cammino. David - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.