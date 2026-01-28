È morto a 84 anni Franco Menichelli, il ginnasta che nel 1964 portò l’oro olimpico a Tokyo. La Federazione Ginnastica Italiana ha confermato la sua scomparsa, ricordando con affetto l’atleta che ha fatto la storia della ginnastica artistica italiana.

A dare la notizia la FGI che ricorda con commozione l’atleta azzurro, ex campione olimpico della ginnastica artistica, oro a Tokyo nel 1964 Il mondo dello sport italiano in lutto per la morte di Franco Menichelli, ex medaglia d’oro olimpica nella ginnastica artistica. A dare la notizia della morte del campione, che aveva 84 anni, è la Federginnastica che si stringe attorno alla famiglia in questo momento buio. Menichelli ha partecipato alle Olimpiadi di Roma nel 1960 ottenendo le sue prime medaglie di bronzo nel corpo libero e nel concorso a squadre. Ma la vera consacrazione del suo talento arriva a Tokyo, quando batte in casa i favoriti giapponesi vincendo un oro che diventa storico nel corpo libero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio a Franco Menichelli, l’oro olimpico della ginnastica artistica si spegne a 84 anni

