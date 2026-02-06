il commercio ha bisogno di cure le sfide per rilanciare il comparto

Il commercio a Gubbio ha bisogno di aiuto. Il Comune e Confcommercio hanno deciso di lavorare insieme per rilanciare il settore. Hanno creato un tavolo di confronto per discutere le strategie di rigenerazione commerciale e trovare soluzioni pratiche per le difficoltà attuali.

Il Comune di Gubbio ha avviato un percorso condiviso con Confcommercio per affrontare in maniera strutturata il tema della rigenerazione commerciale, con l’istituzione di un tavolo istituzionale dedicato al futuro del tessuto economico urbano. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di rilancio della città e nasce dall’esigenza di rispondere ai cambiamenti che negli ultimi anni hanno interessato il commercio, in particolare nel centro storico. "Negli ultimi anni – sottolinea l’assessore allo Sviluppo Economico Micaela Parlagreco – si è determinato un disequilibrio territoriale che richiede oggi una risposta strutturata e lungimirante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

