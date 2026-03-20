Perfexia si conferma tra le migliori 30 aziende del Mezzogiorno

Perfexia si conferma tra le trenta aziende più attive del Mezzogiorno per il terzo anno consecutivo. La società, specializzata in soluzioni innovative, ha mantenuto la sua posizione nella classifica delle imprese più competitive della regione. La graduatoria viene stilata sulla base di parametri come crescita economica, investimenti e capacità di innovazione. La certificazione evidenzia la costanza e la solidità dell’impresa nel settore di riferimento.

Consulentia26 chiude con numeri record: oltre 3.500 visitatori a Roma per l’evento Anasf Cdp, 2,3 mld alle Pmi: via libera dal Cda. Credito e mezzogiorno al centro del piano di interventi Dall’utopia borbonica al futuro: la Real Colonia di San Leucio ha 250 anni. Festa con i principi delle 2 Sicilie Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Per il terzo anno consecutivo, Perfexia si conferma tra le realtà imprenditoriali più dinamiche del Mezzogiorno, rientrando nella classifica “Stelle del Sud 2026”, che individua le 200 aziende italiane con sede nel Sud che hanno registrato le migliori performance in termini di crescita economica e sviluppo organizzativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati ’Best Work Places’, la Bcc si conferma tra le migliori in ItaliaA distanza di due anni dalla prima rilevazione, LA BCC si vede confermata la certificazione fra i “Best WorkPlaces”, le migliori aziende in cui... Poste Italiane ancora top employer: 7 anni di fila tra le aziende migliori per il lavoroPoste Italiane ottiene per il settimo anno consecutivo la certificazione Top Employer, riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute alle... Tutto quello che riguarda Perfexia si conferma tra le migliori 30... Discussioni sull' argomento Stelle del Sud 2026: Perfexia si conferma tra le migliori 30 aziende del Mezzogiorno; Nel triangolo dello spaccio di Roma: 8 arresti, sequestri di dosi e contanti; Autostrada A14, ispezione del cavalcavia: chiusure notturne per le stazioni di Ortona e Roseto degli Abruzzi. Stelle del sud, la Perfexia di Carsoli si conferma tra le migliori 30 aziende del mezzogiorno - facebook.com facebook