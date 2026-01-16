Poste Italiane ancora top employer | 7 anni di fila tra le aziende migliori per il lavoro

Poste Italiane, per il settimo anno consecutivo, si conferma tra le migliori aziende italiane per il lavoro, ottenendo la certificazione Top Employer. Questo riconoscimento, assegnato dal Top Employers Institute, premia le politiche e le pratiche aziendali volte a valorizzare le risorse umane e a garantire ambienti di lavoro di qualità.

