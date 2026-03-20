Perché Propaganda Live stasera non va in onda su La7 | il motivo e quando torna

Stasera Propaganda Live non sarà trasmesso su La7. La decisione è stata comunicata dai responsabili del programma, che hanno spiegato che l’assenza è legata a motivi tecnici. La trasmissione tornerà in onda nella prossima settimana, anche se la data precisa non è stata ancora confermata. I telespettatori sono stati avvisati attraverso i canali ufficiali della rete e del programma.

Perché Propaganda Live stasera, venerdì 20 marzo 2026, non va in onda su La7? Il programma di Diego Bianchi stasera non andrà in onda per lasciare spazio allo Speciale del Tg La7 sul referendum costituzionale, condotto da Enrico Mentana, dal titolo “Sì o no”. Il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, salterà quindi un turno, ma tornerà prima del previsto. Lunedì 23 marzo infatti su La7 andrà in onda una puntata speciale di Propaganda Live, ovviamente dedicata al referendum. Dove vedere Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma solitamente va in onda il venerdì sera su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Perché Propaganda Live stasera non va in onda su La7: il motivo e quando torna Articoli correlati Perché Propaganda live stasera non va in onda: il motivoPerché Propaganda live stasera, venerdì 27 febbraio 2026, non va in onda su La7? Il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro,... Perché C’è posta per te 2026 stasera non va in onda: il motivo e quando tornaPerché C’è posta per te stasera – sabato 28 febbraio 2026 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il programma di Maria De Filippi oggi... Una selezione di notizie su Perché Propaganda Live Temi più discussi: Propaganda Live - Speciale Referendum con Diego Bianchi; Propaganda Live - Il venerdì alle 21.15; Propaganda Live del 13/3/2026 - Puntata integrale; Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 13 marzo. Propaganda Live cancellato, perché Diego Bianchi non va in onda stasera 20 marzoQuesta sera, il talk guidato da Diego Bianchi 'Zoro' su La 7 non andrà in onda come di consueto per lasciare spazio a uno speciale politico molto importante. libero.it Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 13 marzo 2026Propaganda Live con Diego Bianchi torna stasera, 13 marzo 2026, su La7: le anticipazioni, gli ospiti della puntata di oggi, streaming tv ... tpi.it Propaganda Live. . Il ministro Crosetto ci svela perché era a Dubai durante l’attacco all’Iran Un documento esclusivo di @alessiomarzilli #propagandalive - facebook.com facebook