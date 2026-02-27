Stasera, venerdì 27 febbraio 2026, Propaganda live non sarà trasmesso su La7. Il programma, condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro, non andrà in onda perché è stato cancellato per questa sera. La decisione è stata presa in concomitanza con il Festival di Sanremo 2026, che si svolge nel medesimo giorno.

Perché Propaganda live stasera, venerdì 27 febbraio 2026, non va in onda su La7? Il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, oggi non andrà in onda a causa del Festival di Sanremo 2026. Per evitare la forte concorrenza il programma di La7 salterà un turno e tornerà in onda la prossima settimana (6 marzo) con il suo cast fisso: il fumettista Makkox, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e la band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli. Abbiamo visto perché Propaganda Live stasera non va in onda, ma dove vedere la prossima puntata in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Perché Propaganda live stasera non va in onda: il motivo

