Questa sera, l’episodio di “C’è posta per te” previsto per il 2026 non sarà trasmesso. La decisione riguarda la programmazione della puntata, senza ulteriori dettagli sulle ragioni. La trasmissione tornerà in onda in una data successiva, ma al momento non è stata comunicata una data ufficiale. La mancata messa in onda riguarda esclusivamente la puntata di questa sera.

Perché C’è posta per te stasera – sabato 28 febbraio 2026 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il programma di Maria De Filippi oggi non va in onda a causa della finale del Festival di Sanremo 2026 in programma su Rai 1. Per evitare lo “scontro diretto” con la kermesse canora Mediaset ha infatti deciso di “fermare” per una puntata lo show della De Filippi. Nessuna chiusura o problema. Tutto era nei programmi, anche perché molti italiani saranno collegati con il Festival condotto da Carlo Conti per scoprire il vincitore di questa 76esima edizione. Ma quando torna C’è posta per te 2026? Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente sabato prossimo (7 marzo 2026) alle ore 21,30. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Perché C’è posta per te 2026 stasera non va in onda: il motivo e quando torna

C’è posta per te, perché non va in onda staseraSe non state apprezzando Sanremo 2026 e volevate un’alternativa televisiva su Canale 5, resterete delusi.

Leggi anche: “Che Tempo Che Fa” non va in onda stasera, domenica 28 dicembre 2025: perchè? Il motivo e quando torna in tv

C’è Posta per Te: la tradisce per 4 volte e implora il perdono

Una selezione di notizie su posta.

Temi più discussi: C'è posta per te cancellato, salta la puntata di stasera: la decisione di Mediaset; C’è Posta per Te non va in onda: lo stop per Sanremo e il cambio programmazione Mediaset; C'è posta per te torna stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della settima puntata; C'è Posta per Te: le anticipazioni della puntata di sabato 21 febbraio.

Cancellato C'è posta per te, ecco perché il programma della De Filippi non andrà in ondaLa decisione di Mediaset: questa sera il programma si ferma in concomitanza della finale del Festival di Sanremo ... ilgiornale.it

C’è posta per te, perché non va in onda staseraMaria De Filippi bloccata da Berlusconi: C’è posta per te rinviato ufficialmente ed ecco il motivo di Mediaset spiegato nel dettaglio ... dilei.it

Poste Italiane: In Calabria sarà possibile prenotare servizi sanitari in Posta - facebook.com facebook

Il referendum e la posta in gioco che la sinistra per il Sì non può sottovalutare x.com