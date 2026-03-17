Al referendum sulla giustizia, la validità delle votazioni non dipende dal numero di partecipanti, perché anche un solo elettore può rendere il risultato ufficiale. La legge stabilisce che la partecipazione minima non è richiesta, quindi basta una singola scheda per rendere valido il voto. Questo significa che, indipendentemente dalla mobilitazione, le decisioni prese saranno considerate ufficiali.

Se andasse a votare anche una sola persona il risultato sarebbe valido, e questo di solito ha conseguenze sull'affluenza Il referendum sulla riforma della magistratura per il quale si voterà il 22 e il 23 marzo non avrà bisogno del quorum, cioè non sarà necessario che vada a votare più della metà degli aventi diritto. Il risultato sarà valido a prescindere dal numero di persone che andranno a votare: la riforma sarà per forza approvata o respinta, in base a quale delle due opzioni – il Sì o il No – otterrà la maggioranza dei voti. La mancanza del quorum dipende dal fatto che il referendum è di tipo confermativo (anche detto “costituzionale”), cioè serve affinché gli elettori confermino una riforma della Costituzione già approvata dal parlamento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché al referendum sulla giustizia non servirà il quorum

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