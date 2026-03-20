Il ciclista olandese ha vinto due volte la corsa nel 2023, con un attacco solitario sul Poggio e nella parte finale. La gara di Sanremo dura circa sei ore, ma i momenti più intensi si concentrano negli ultimi 50 chilometri. Van der Poel ha commentato che, nonostante la lunga attesa, quei tratti finali rendono la corsa unica e memorabile.

Chiariamoci subito le idee: la Milano-Sanremo è l’unica classica Monumento di cui nessuno chiede mai il dislivello, per 240 chilometri è una lunghissima passeggiata ad alta velocità verso la Riviera Ligure, ma negli ultimi 55 chilometri ha un’adrenalina e una tensione che non si ritrova in nessun’altra gara. Volete sapere comunque i dati? Il dislivello totale dalla partenza di Pavia all’arrivo in via Roma a Sanremo, dopo 298 chilometri, è di 2100 metri; su quei 55 km, da Capo Mele all’arrivo, quindi nel settore che comprende anche Capo Cervo, Berta, Cipressa e Poggio, è di circa 800 metri. Mathieu Van der Poel, il fuoriclasse olandese che ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché la Sanremo è noiosa per 6 ore, ma nei 50 finali diventa unica (parola di Van der Poel)

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