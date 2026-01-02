LIVE Ciclocross Exact cross Mol 2026 in DIRETTA | ottava meraviglia di Van der Poel ma che sfortuna per Van Aert!

Segui la diretta del Ciclocross Exact Cross Mol 2026, un evento di grande interesse per gli appassionati di mountain bike e ciclismo fuoristrada. In questa occasione, i protagonisti si sfidano in prove di resistenza e tecnica, con atleti di alto livello come Van der Poel e Van Aert. Rimani aggiornato sui risultati e le ultime novità, vivendo in tempo reale l’evoluzione della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Van der Poel taglia il traguardo con il crono di un'ora e 5 secondi. Ottava vittoria stagionale e diciannovesima di fila, la 178esima in carriera. MATHIEU VAN DER POEL VINCE! 15:58 Deve soltanto amministrare il vantaggio Van der Poel. Gara durissima, ma ottimo spot per la candidatura del ciclocross nei Giochi Olimpici Invernali. 15:56 Sono soltanto in 19 sul tracciato, ne arriveranno in pochissimi. 15:55 Suono di campana per Van der Poel, mentre la nevicata diventa ancora più fitta. Paesaggio totalmente innevato. UTIMO GIRO 15:54 In terza posizione figura lo spagnolo Orts Lloret, che sta per collezionare un ottimo podio.

