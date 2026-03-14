Milano-Sanremo 2026 Van Der Poel | La vittoria di Pogacar è solo questione di tempo

Roma, 14 marzo 2026 - La Milano-Sanremo 2026 si è conclusa con la vittoria di un ciclista che ha dominato la corsa, confermando il suo ruolo di protagonista della stagione. Tra i commenti, un altro atleta ha affermato che la vittoria di Pogacar è solo questione di tempo, mentre gli altri partecipanti hanno affrontato le strade italiane con determinazione e fatica. La gara ha visto numerosi scatti e strategie che hanno movimentato il percorso.

Roma, 14 marzo 2026 - Per molti, a dispetto di una startlist di tutto rispetto, la Milano-Sanremo 2026 si ridurrà a un duello tra Mathieu Van Der Poel, uno che la corsa l'ha già vinta due volte, nel 2023 e nel 2025, e chi come Tadej Pogacar ne è ancora a digiuno: proprio per l'olandese, tuttavia, è solo questione di tempo affinché lo sloveno metta le mani anche sulla Classicissima, in programma tra una settimana esatta. Le dichiarazioni di Van Der Poel. Reduce da una convincente doppietta alla Tirreno Adriatico 2026 tuttora in corso (e, chissà, magari anche con un mezzo pensiero sulla frazione finale di domani a San Benedetto del Tronto ),... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2026, Van Der Poel: “La vittoria di Pogacar è solo questione di tempo” Articoli correlati Tirreno Adriatico 2026, Van Der Poel: "Soddisfatto di me. E penso già alla Milano-Sanremo"San Gimignano, 13 marzo 2026 - La vittoria di 2 tappe, quelle dai finali simili (da Classiche) di San Gimignano e Martinsicuro, sembrerebbe suggerire... Milano-Sanremo 2026, media belga: Van Der Poel verso il no. Ci sarà Roglic?Roma, 20 gennaio 2026 – La stagione è appena iniziata con il prologo del Tour Down Under 2026, vinto da Samuel Watson della Ineos Grenadiers, ma i... When Tadej Pogacar and UAE - Team Emirates rocketed up the Cipressa Una selezione di notizie su Milano Sanremo 2026 Van Der Poel La... Temi più discussi: La startlist provvisoria: van der Poel, Pogacar, Ganna, Milan, van Aert, Alaphilippe; Milano-Sanremo 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; Milano-Sanremo 2026, verso la Classicissima di primavera; Milano-Sanremo 2026, Tadej Poga?ar si allena sulla Cipressa e sigla un nuovo record di scalata. Milano-Sanremo 2026, Van Der Poel: La vittoria di Pogacar è solo questione di tempoL'olandese si dice sicuro che prima o poi lo sloveno riesca a trionfare a Via Roma. Ma ci sono anche altri avversari importanti: penso a Ganna e Van Aert ... sport.quotidiano.net Milano-Sanremo 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tvQuali sorprese ci riserverà la Milano-Sanremo 2026? Favoriti e outsider della Classicissima di Primavera: appuntamento sabato 21 marzo ... bikeitalia.it Seven riders up the road, including Filippo Ganna, testing himself ahead of Milano Sanremo Sette corridori in avanscoperta tra cui Pippo Ganna che si testa in vista della Milano Sanremo Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on - facebook.com facebook La Primavera has never been this close! Only one week to go now La Primavera è sempre più vicina! Manca solo una settimana #MilanoSanremo #SanremoWomen @CA_Ita @tudor x.com