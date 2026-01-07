Perché David Parenzo conduce L'Aria che Tira con un tutore | La prima lezione dell'anno è non essere troppo bischeri

Il conduttore di L'Aria che Tira, David Parenzo, ha aperto la programma dell’7 gennaio con un tutore al braccio, spiegando che la prima lezione dell’anno è evitare di essere troppo bischeri, soprattutto avvicinandosi ai 50 anni. Parenzo ha rassicurato gli spettatori sulla sua condizione, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento equilibrato e consapevole nel nuovo anno.

