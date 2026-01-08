L’Aria che Tira perché David Parenzo ha un tutore al braccio? Cosa è successo

Durante le festività natalizie, David Parenzo, conduttore de L’Aria che Tira su La7, è stato visto con un tutore al braccio. Questa scelta ha suscitato curiosità tra il pubblico, ma per ora non sono state fornite dettagli ufficiali sull’accaduto. Parenzo, noto giornalista e conduttore, ha preferito mantenere un riserbo sulla vicenda, lasciando spazio a speculazioni e attese di eventuali aggiornamenti.

Perché David Parenzo, conduttore de L'Aria che Tira su La7, ha un tutore al braccio? Cosa è successo? Il giornalista e conduttore del programma in onda tutti i giorni su La7 è stato protagonista di una disavventura durante le feste natalizie. In particolare: un infortunio patito dopo una caduta sugli sci, come raccontato dalla stessa voce de La Zanzara con Giuseppe Cruciani. "Mai fare i bischeri sulle piste", ha raccontato scherzando su quanto accaduto. Nella puntata del 7 gennaio di L'Aria che Tira su La7, David Parenzo è apparso con un tutore al braccio sinistro: "Buongiorno e buon 7 gennaio, prima lezione dell'anno, mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci, specie quando si arriva alla soglia dei 50 anni", ha esordito il conduttore.

