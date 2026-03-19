Perseguita studentessa universitaria giorno e notte a Perugia | 56enne arrestato mentre la pedina vicino casa
A Perugia un uomo di 56 anni è stato arrestato mentre seguiva una studentessa universitaria vicino casa. La polizia ha confermato che l’uomo la perseguitava giorno e notte, e adesso si trova in carcere con l’accusa di stalking. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore dopo le segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine.
A Perugia un 56enne perseguitava una studentessa universitaria. L'uomo adesso è in carcere con l'accusa di stalking. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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