Si apposta con il coltello sotto casa dell'ex fidanzata per costringerla a tornare con lui | arrestato a 17 anni

Pavia, a 17 anni perseguita la ex fidanzatina con pedinamenti, minacce e appostamenti sotto casa con un coltello: baby stalker in manette - L'indagine è iniziata a maggio, quando la fine della realzione tra i due, entrambi minorenni, è sfociata in atti persecutori e una denuncia. milano.corriere.it

Donna accoltellata dall'ex marito, è in pericolo di vita. Lui scappa in scooter dopo l'aggressione. La vicina: «Appostato da un mese sotto casa» - «Conoscevo l’ex marito, da un mese era appostato sotto casa, ieri sera era qui che la insultava», racconta Antonietta Morella, amica della donna accoltellata, intervistata in diretta durante il ... leggo.it

Pare che #Witkoff abbia imprecato a lungo dopo questo abbraccio a #Zelesnsky. Urlando, ripetutamente, ai suoi : "Chi ha levato il coltello che mi ero messo in tasca apposta per l'occasione" x.com

Il soggetto è arrivato sul posto, in via Merine, alla periferia di Lecce, con un coltello, colpendo l'esercizio "New Style", che rivende abbigliamento. Potrebbe trattarsi dello stesso individuo che ha già agito di recente a Santa Rosa. facebook

