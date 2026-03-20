Prima del silenzio elettorale in vista del referendum sulla Giustizia, Giorgia Meloni è stata ospite di Bruno Vespa, durante il quale ha commentato l’operato di Delmastro, definendolo “leggero”. Nel corso dell’intervista sono stati toccati diversi argomenti in pochi minuti, tra cui anche il sospetto di una “manina” dietro alcune vicende politiche.

Giorgia Meloni prima del silenzio elettorale in vista del referendum della Giustizia è stata ospite di Bruno Vespa e sono stati tanti i temi affrontati in appena cinque minuti. Ha ribadito che nell’ultimo anno che manca alla fine del mandato “continueremo a fare del nostro meglio per costruire una nazione migliore, più moderna, più giusta, più capace di rispondere ai bisogni dei cittadini. Un elemento fondamentale di quella modernizzazione è la riforma della giustizia, una riforma della quale parliamo da decenni, che nessuno è mai riuscito a fare. E quindi ci serve che i cittadini ci regalino cinque minuti del loro tempo per andare a mettere una croce sul 'Sì’”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Delmastro leggero". Poi il sospetto della "manina"

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