La premier | Delmastro? Leggero Ma i cittadini valuteranno se c' è stata una manina

Stasera, la premier e la segretaria del Partito Democratico parteciperanno a uno speciale condotto da Enrico Mentana. La premier ha commentato la posizione di un parlamentare, definendola

«Francamente non vedo contraccolpi di natura politica indipendentemente da come dovesse andare il referendum, soprattutto per il governo perché noi sappiamo che il governo viene impallinato dalla sua maggioranza di solito, non dall'opposizione. E questa maggioranza è solida» dice Giorgia Meloni, intervistata durante lo speciale referendum del Tg La7. «Ovviamente parlerò con Delmastro con il quale non sono riuscito a parlare. Io guardo i fatti che conosciamo ora e che io conosco dalla stampa, non so da chi li conosca la stampa» spiega la premier Giorgia Meloni nell'edizione speciale del Tg La7. A Enrico Mentana che ha chiesto `c'è stata la manina?´, Meloni ha risposto: «Non lo so, sono cose che a volte accadono, ma, insomma, anche qui eventualmente l'ho messo in conto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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