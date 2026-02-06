A Novara si cercano scrutatori per il referendum del 22 e 23 marzo

A Novara il Comune cerca volontari per fare gli scrutatori durante il referendum del 22 e 23 marzo. Chi vuole aiutare può offrire la propria disponibilità per lavorare al seggio come scrutatore o presidente. La chiamata è aperta a chi vuole contribuire e può dedicare qualche ora in quei due giorni.

É possibile dare la propria disponibilità per effettuare il servizio di scrutatore o presidente di seggio in occasione dei prossimi referendum che si terranno il 22 e 23 marzo 2026 - scrive il Comune in una nota -. La modulistica.

