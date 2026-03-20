i funerali di bossi si terranno domenica a pontida

I funerali di Umberto Bossi si svolgeranno domenica a Pontida, secondo quanto stabilito dalla famiglia e in conformità con le sue ultime volontà. L'evento si terrà nel luogo tradizionale del raduno annuale della Lega, dove si riuniscono i sostenitori e i rappresentanti del partito. La cerimonia avverrà nel rispetto delle disposizioni previste e senza ulteriori dettagli pubblicati.

AGI - I funerali di Umberto Bossi, nel rispetto delle ultime volontà del senatur e della famiglia, si terranno domenica a Pontida, luogo del raduno annuale della Lega. Le esequie si celebreranno alle 12 nel monastero di San Giacomo. La famiglia di Bossi chiede riservatezza . La famiglia chiede riservatezza in questo momento e non sarà allestita alcuna camera ardente, spiegano qualificate fonti del partito. Sul "sacro suolo" del 'pratone' di proprietà della Lega si tiene ogni anno dal 1990 il tradizionale raduno del partito (unica interruzione nel 2004 a causa della malattia del senatur). Il legame tra Bossi e il monastero di San Giacomo . 🔗 Leggi su Agi.it

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