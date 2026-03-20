Peppe Iodice a Non è la Tv | Alla prima del mio film le sale sold out Mammucari? Non l'ho sentito

Peppe Iodice è stato ospite a Non è la Tv, il format Youtube di Fanpage, dove ha parlato della prima del suo film Mi batte il Corazon, che ha registrato il sold out nelle sale. Durante l'intervento ha anche menzionato di non aver ancora contattato Mammucari.

Peppe Iodice è intervenuto in diretta a Non è al Tv, il format Youtube di Fanpage, dove ha commentato il debutto di Mi batte il Corazon, il suo primo film da protagonista. Il comico napoletano è entusiasta e glissa sulla questione Teo Mammucari da Mara Venier. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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