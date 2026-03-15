Teo Mammucari attacca Peppe Iodice a Domenica In senza vedere il film | È imbarazzante due domande e mandalo via

Durante una puntata di Domenica In, Teo Mammucari ha interrotto l’intervento di Peppe Iodice, criticando il suo spettacolo senza aver visto il film. Mammucari ha commentato che lo spettacolo era imbarazzante e che non faceva ridere, chiedendo che Iodice fosse mandato via dopo pochi minuti. La discussione è avvenuta durante la trasmissione in diretta.

Teo Mammucari interrompe l'ospitata di Peppe Iodice a Domenica In: "È imbarazzante, non fa ridere, tre minuti e caccialo via". Il comico napoletano resta interdetto e chiede: "Ma stai scherzando?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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