All'inizio dell'anno, molti pensionati italiani stanno ricevendo comunicazioni dall’INPS riguardanti richieste di restituzione di somme, con importi che possono superare i 20.000 euro. Questa situazione sta creando preoccupazione tra gli aventi diritto, che si trovano a dover affrontare eventuali complicazioni finanziarie. È importante comprendere le motivazioni di queste comunicazioni e valutare eventuali azioni da intraprendere per tutelare i propri diritti.

Non è un buon inizio anno per migliaia di pensionati che stanno ricevendo lettere dall’INPS: in alcuni casi oltre 20.000 euro da restituire. Ogni anno è un nuovo inizio: si fa la lista dei buoni propostiti, ci si prefiggono nuovi obiettivi e, soprattutto, si confida che il vento della fortuna soffi nella direzione a noi favorevole. Così, purtroppo, non sarà per migliaia di pensionati che hanno ricevuto, o riceveranno a breve, una lettera da parte dell’INPS. Cityrumors.it In queste missive l’Istituto di Previdenza Sociale chiede la restituzione di non pochi euro e nemmeno di poche centinaia ma di diverse migliaia: in alcuni casi persino oltre 20mila che, per tanti anziani, rappresentano un intero anno di pensione. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Inizio anno tragico per migliaia di pensionati: l’INPS manda le lettere, oltre 20mila euro da restituire

