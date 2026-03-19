Pensione di aprile a rischio vanno restituiti 1.000 euro per un errore

A marzo 2025, circa 15.000 pensionati hanno ricevuto un importo superiore alla norma sulla loro pensione di aprile. La somma in eccesso ammontava a circa 1.000 euro per ciascuno. Ora si rischia che questa somma debba essere restituita, mettendo in discussione la regolarità del pagamento e sollevando preoccupazioni tra i beneficiari coinvolti.

A marzo 2025 circa 15.000 pensionati hanno ricevuto un assegno pensionistico più alto del solito. La cifra era di circa 1.000 euro in più. Nessun tipo di aumento o nuovo bonus, ma un errore da parte dell’Inps. L’istituto ha spiegato di essersi accorto dell'”errore procedurale relativo ai redditi assimilati al lavoro dipendente” nell’ambito delle verifiche fiscali periodiche. Ora i 15.000 anziani interessati, che risultano in una fascia di reddito tra 20.000 e 40.000 euro, dovranno restituire la cifra. L’Inps deve rientrare in possesso della somma attribuita per errore ai pensionati. Il timore era di un recupero nel mese di aprile, con il rischio di azzerare le pensioni di molti vista la cifra ingente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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