Esce di casa e scompare nel nulla ricerche disperate in Italia | Aiutateci a trovarlo

28 dic 2025

Da ieri pomeriggio, Andrew Speranza, 25 anni di Lentini, è scomparso senza lasciare tracce. La sua telefonata si è interrotta e da allora non si hanno più notizie, generando preoccupazione tra familiari e amici. Le ricerche sono in corso in tutta la zona, mentre la comunità si mobilita per trovare il giovane e capire le sue condizioni.

Sono ore di grande angoscia a Lentini, nel Siracusano, per la scomparsa di Andrew Speranza, un ragazzo di 25 anni che da ieri pomeriggio, sabato 27 dicembre, non ha più dato notizie di sé. Il giovane è uscito di casa da solo e si è allontanato improvvisamente, facendo perdere ogni traccia. Secondo le prime ricostruzioni, Andrew avrebbe lasciato la propria abitazione nel pomeriggio senza avvisare nessuno e senza indicare la destinazione. Un’uscita apparentemente normale che, con il passare delle ore, si è trasformata in una situazione di forte allarme per la famiglia. L’assenza di rientro in serata ha fatto scattare la preoccupazione dei genitori e dei parenti, che hanno provato ripetutamente a contattarlo al telefono senza successo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

