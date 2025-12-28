Giovane esce e scompare nel Siracusano appello per Andrew Speranza | Aiutateci a trovarlo

28 dic 2025

Un giovane di 25 anni, Andrew Speranza, è scomparso improvvisamente ieri pomeriggio a Lentini, nel Siracusano. La famiglia chiede aiuto per trovarlo e invita chi abbia informazioni a contattare le autorità. La sua scomparsa desta preoccupazione e si spera in un suo ritrovamento al più presto.

Andrew Speranza, un ragazzo di 25 anni, è uscito ed è scomparso improvvisamente nel nulla dal pomeriggio di ieri a Lentini. "Chiunque lo riconosce contatti le autorità e i carabinieri" è l'appello dei genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

