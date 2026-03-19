Federica Pellegrini l’annuncio sul parto | Dopo il primo faccio così…

Federica Pellegrini ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha parlato del suo percorso, dalla carriera sportiva alla vita privata. Ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio e ha spiegato come gestirà il ritorno in acqua dopo il parto. La nuotatrice ha anche condiviso dettagli sulla sua esperienza di maternità e sulla propria percezione del successo femminile.

Dalla piscina ai riflettori mediatici, passando per la vita familiare, Federica Pellegrini torna a raccontarsi in un’intervista a La Stampa, offrendo uno sguardo lucido e diretto su carriera, maternità e percezione del successo femminile. L’ex campionessa, oggi allenatrice e imprenditrice, affronta senza filtri un tema che la tocca da vicino: il giudizio costante sulle donne, anche quando raggiungono risultati straordinari. Nel corso dell’intervista, Pellegrini mette in evidenza una disparità ancora radicata. “La stessa opinione, espressa da un uomo, è accolta in maniera diversa: se parla una donna risulta meno perdonabile. Inoltre c’è sempre questa tendenza a mettere la donna in una categoria precisa: ‘è vincente ma’ e questo ‘ma’ può essere ‘ma è stronza’, ‘ma è mamma’, ‘ma non è mamma’, ‘ma non mi piace’. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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