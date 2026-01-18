Federica Pellegrini incinta | Il parto sarà cesareo Il nome? È ancora top secret

Federica Pellegrini ha annunciato che il parto sarà cesareo, condividendo alcune riflessioni con Matteo Giunta durante l’intervista a Verissimo. La coppia ha anche accennato alla scelta del nome del bambino, che rimane ancora riservata. L’annuncio segna un momento importante nella vita della campionessa di nuoto, ora pronta ad accogliere il nuovo membro della famiglia con serenità e discrezione.

"Sarà un parto cesareo". Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ospiti oggi a Verissimo, hanno parlato dell'emozione che stanno vivendo ora che la famiglia si sta allargando. Presto, nel mese di aprile, i due diventeranno genitori per la seconda volta. "Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", ha confidato l'allenatore a Silvia Toffanin. La campionessa olimpica, al settimo mese di gravidanza, ha già deciso che il suo sarà un parto cesareo programmato: "L'altra volta è stato tosto anche per la bambina.

Federica Pellegrini è incinta: il dolce annuncio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta condividono con gioia un momento speciale: l’attesa di una nuova arrivata. La campionessa di nuoto e il suo compagno si preparano ad accogliere una sorellina per la piccola Matilde, arricchendo ulteriormente la loro famiglia. Un dolce annuncio di felicità e nuovi inizi, che segna un capitolo emozionante nella vita di questa coppia.

