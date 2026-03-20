Pedro Acosta ha dichiarato di sentirsi in cima alla classifica, ma senza percepire una pressione eccessiva legata al titolo. L’interesse si concentra sulla sua posizione attuale, mentre lui stesso ha affermato di non trovare naturale il fatto di essere in vetta. La sua situazione nel campionato rimane stabile, senza che la posizione influenzi il suo stato d’animo o le sue prestazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Pedro Acosta si avvicina al Gran Premio del Brasile con una sorprendente posizione in cima alla classifica della MotoGP. Nonostante il suo attuale primato, il giovane pilota spagnolo di 20 anni ha moderato le aspettative riguardanti la possibilità di combattere per il titolo in questa stagione. Acosta ha impressionato in Thailandia, dove ha conquistato ben 32 punti, inclusa una vittoria nella Sprint e un secondo posto nella gara principale, dietro a Marco Bezzecchi. Questi risultati lo hanno portato a un vantaggio di sette punti nella classifica, ma lui rimane cauto riguardo alle sue ambizioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pedro Acosta confessa: stare in vetta al campionato non sembra giusto.

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