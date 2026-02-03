LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Pedro Acosta sale in vetta 4° Bezzecchi Bagnaia macina chilometri

Questa mattina a Sepang, i piloti sono tornati in pista per il secondo giorno di test. Pedro Acosta ha conquistato il miglior tempo, mettendosi davanti a tutti. Bezzecchi si posiziona al quarto posto, mentre Bagnaia continua a macinare chilometri per migliorare il suo passo. Diogo Moreira, con la Honda del team LCR, ha ripreso le prove dopo una breve pausa. La giornata è ancora lunga e le squadre lavorano sodo per affinare le moto in vista delle prossime gare.

04.27 Di nuovo in pista Diogo Moreira con la Honda del team LCR. Al momento terzo il brasiliano a 516 millesimi dalla vetta. 04.24 Pedro Acosta migliora e sale al settimo posto in 1:59.660 a 1.084 da Alex Rins. Lo spagnolo si rilancia ancora e fa segnare il record nel T1 per 141 millesimi, quindi 22 al T2 e 131 al T3. Il pilota del team Red Bull KTM chiude in 1:58.313 e vola in vetta con 263 millesimi su Alex Rins. 04.21 Per il momento il pilota che ha messo a segno il maggior numero di giri è Pedro Acosta con 17, davanti a Andrea Dovizioso, Alex Rins, Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli.

