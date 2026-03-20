Pechino Express 2026 i Creator eliminati | il racconto della seconda puntata

Nella seconda puntata di Pechino Express 2026, andata in onda giovedì 19 marzo, i concorrenti Mattia Stanga ed Elisa Maino, che compongono la coppia dei Creator, sono stati eliminati. La puntata ha visto la loro uscita dal programma, senza ulteriori dettagli sul motivo. La trasmissione continua con gli altri concorrenti ancora in gara.

I Creator, coppia formata da Mattia Stanga ed Elisa Maino, sono stati eliminati nella seconda puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 19 marzo. La rotta de L’Estremo Oriente è continuata in Indonesia. Al primo posto Le Dj, ovvero Jo Squillo e Michelle Masullo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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