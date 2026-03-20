Giovedì 19 marzo si è svolta la seconda tappa di Pechino Express 2026, intitolata L’Estremo Oriente. Durante la puntata sono stati eliminati alcuni concorrenti e altri hanno conquistato la vittoria della tappa. La trasmissione ha visto protagonisti i partecipanti mentre affrontavano diverse sfide lungo il percorso. La puntata si è conclusa con i risultati definitivi delle eliminazioni e del team vincitore.

Milano, 19 marzo 2026 - Seconda puntata di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ giovedì 19 marzo e nuovi siparietti interessanti. Oltre a una serie di conflitti e discussioni che molto fanno capire in merito agli equilibri interni ad ogni coppia di concorrenti. Questa edizione dell’adventure game di Sky vede i viaggiatori partire dall’Indonesia e arrivare in Giappone, passando per la Cina. La seconda tappa. La seconda tappa dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca - il programma va in onda ogni giovedì in Prima serata in esclusiva su Sky e in streaming e on demand su Now -, in queste puntate con l’ausilio dell’inviato Lillo Petrolo, ha visto le dieci coppie di concorrenti partire dal porto di Ketapang e raggiungere le cascate Tumpak Sewu,, passando per la campagna indonesiana fino a Lumajang. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pechino Express 2026 seconda tappa: eliminati e chi ha vinto

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