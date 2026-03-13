Pechino Express 2026 nessun eliminato | il racconto della prima puntata e la novità del duello

Nella prima puntata di Pechino Express 2026, andata in onda giovedì 13 marzo, nessuna coppia è stata eliminata. La puntata ha visto i concorrenti affrontare varie sfide e un nuovo format di duello, senza che nessuno dei partecipanti lasciasse il gioco. La trasmissione ha mantenuto il suo ritmo e le dinamiche di sempre, senza sorprese in questa fase iniziale.

Nessuna coppia è stata eliminata nella prima puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 13 marzo. La rotta de L'Estremo Oriente è partita da Bali. Gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini) sono arrivati ultimi e nella prossima tappa dovranno affrontare il duello. Al primo posto I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino). 🔗 Leggi su Fanpage.it

